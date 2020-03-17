Коронавірус: МХП став опікуном двох областей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні, агрохолдинг МХП (Наша Ряба) став опікуном двох областей України: Вінницької та Черкаської, передає УНН із посиланням на повідомлення компнаії у Facebook.
Разом із місцевими органами державної влади МХП створює у цих областях оперативні штаби. Їх завдання – створити зони, безпечні для життя та роботи громадян.
"Про діяльність штабів і кампанію по боротьбі з поширенням коронавірусу інформуватимемо додатково", - розповіли в МХП.
В агрохолдингу наголосили, що усвідомлюють виклики, пов’язані з поширенням коронавірусу в Україні.
"Холдинг вітає зусилля влади щодо координації зусиль з великим бізнесом. Влада і бізнес мають спільні цілі щодо розбудови безпечної, сильної та успішної України, а також спільні цінності – життя і здоров’я наших громадян", - кажуть у компанії.
Довідка: МХП – один із найбільших агроіндустріальних холдингів України, який успішно працює на більшій частині території України. Протягом понад 20 років МХП забезпечує робочими місцями десятки тисяч українців, сплачує податки в бюджети всіх рівнів та виступає партнером держави у розвитку сильної та розвиненої європейської України. Компанія належить Юрію Косюку.
Нагадаємо, вчора Президент Володимир Зеленський закликав великий бізнес допомогти у боротьбі з коронавірусом. Бізнесмени погодилися взяти під опіку регіони своєї присутності.
Олександр Ярославський зокрема вже заявив, що опікуватиметься Харківською областю.
Окрім Юрія Косюка та Олександра Ярославського, на зустрічі були Ігор Коломойський, Сергій Тігіпко, Рінат Ахмєтов - загалом 15 бізнесменів.