Коронавирус: МХП стал опекуном двух областей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Крупнейший производитель курятины в Украине, агрохолдинг МХП (Наша Ряба) стал опекуном двух областей Украины: Винницкой и Черкасской, передает УНН со ссылкой на сообщение компнаии в Facebook.
Вместе с местными органами государственной власти МХП создает в этих областях оперативные штабы. Их задача - создать зоны, безопасные для жизни и работы граждан.
"О деятельности штабов и кампанию по борьбе с распространением коронавируса будем информировать дополнительно", - рассказали в МХП.
В агрохолдинге отметили, что осознают вызовы, связанные с распространением коронавируса в Украине.
"Холдинг приветствует усилия власти по координации усилий с крупным бизнесом. Власть и бизнес имеют общие цели по развитию безопасной, сильной и успешной Украины, а также общие ценности - жизнь и здоровье наших граждан", - говорят в компании.
Справка: МХП - крупнейший агроиндустриальный холдинг Украины, который успешно работает на большей части территории Украины. На протяжении более 20 лет МХП обеспечивает рабочими местами десятки тысяч украинцев, платит налоги в бюджеты всех уровней и выступает партнером государства в развитии сильной и развитой европейской Украины. Компания принадлежит Юрию Косюку.
Напомним, вчера Президент Владимир Зеленский призвал крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом. Бизнесмены согласились взять под опеку регионы своего присутствия.
Александр Ярославский в частности уже заявил, что будет заниматься Харьковской областью.
Кроме Юрия Косюка и Александра Ярославского, на встрече были Игорь Коломойский, Сергей Тигипко, Ринат Ахметов - в общем 15 бизнесменов.