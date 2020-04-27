Коронавірус: Італія почне поетапне ослаблення карантину з 4 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте представив план скасування обмежувальних заходів для країни з 4 травня. Про це він оголосив у неділю на прес-конференції в Facebook, при цьому буде необхідно дотримуватися попередньо встановлених запобіжних заходів у вигляді соціального дистанціювання і використання засобів індивідуального захисту, передає УНН.
Так, першими в Італії відкриються парки і сади. Буде дозволено проводити тренування спортсменів, що представляють національний інтерес, а також буде відновлено виробництво та почнеться робота на будівельних майданчиках. Магазини, музеї, ресторани планують відкрити з 18 травня. Перукарні дозволять відновити роботу з 1 червня.
“Ми повинні гарантувати відновлення життя, але з повним усвідомленням відповідальності. З 4 травня збережуться обмеження на пересування без вагомої причини, зокрема й між регіонами, проте можливо возз’єднання сімей, але виключені свята і торжества”, — оголосив Конте, представляючи новий декрет уряду щодо послаблення карантину.
Нагадаємо, станом на вечір 26 квітня, в Італії зафіксована найменша кількість померлих з середини березня. Загалом в Італії через викликану коронавірусом хворобу померли 26,6 тисячі людей, і це найбільший показник у Європі.