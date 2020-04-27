Коронавирус: Италия начнет поэтапное ослабление карантина с 4 мая

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 26076 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73749 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100827 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127196 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128089 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170831 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121463 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156378 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104913 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коронавирус: Италия начнет поэтапное ослабление карантина с 4 мая

Коронавирус: Италия начнет поэтапное ослабление карантина с 4 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил план отмены ограничительных мер для страны с 4 мая. Об этом он объявил в воскресенье на пресс-конференции в Facebook. При снижении ограничительных мер - необходимо будет как и раньше соблюдать меры предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты, передает УНН.

Так, первыми в Италии откроются парки и сады. Будет разрешено проводить тренировки спортсменов, представляющих национальный интерес, а также будет возобновлено производство и начнется работа на строительных площадках. Магазины, музеи, рестораны планируют открыть с 18 мая. Парикмахерские позволят возобновить работу с 1 июня.

“Мы должны гарантировать восстановление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижения без веской причины, в том числе и между регионами, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества”, — заявил Конте, представляя новый декрет правительства по ослаблению карантина.

Напомним, по состоянию на вечер 26 апреля, в Италии зафиксировано наименьшее количество умерших с середины марта. Всего в Италии из-за вызванной коронавирусом болезни умерли 26,6 тысячи человек, и это самый большой показатель в Европе.

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