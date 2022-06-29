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Королева Єлизавета зустрілася з лідеркою Шотландії на тлі планів щодо нового референдуму про незалежність

Королева Єлизавета зустрілася з лідеркою Шотландії на тлі планів щодо нового референдуму про незалежність

Київ • УНН

 • 118162 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Британська королева Єлизавета II провела зустріч із першим міністром Шотландії Ніколою Стерджен у середу, наступного дня після того, як шотландська лідерка виклала плани щодо другого референдуму про незалежність, щоб відокремитися від Сполученого Королівства, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Букінгемський палац заявив, що 96-річна королева, яка проводить тиждень у Шотландії, прийняла Стреджен, а також представника шотландського парламенту в Единбурзькому палаці Холіруд.

Королева, яка останніми місяцями пропустила кілька публічних заходів через проблеми з пересуванням, була помічена усміхненою і спостерігаючою за подіями під час щорічного «Королівського тижня» в Шотландії.

На фотографіях видно, як вона потискає руку і розмовляє зі Стерджен.

На кадрах видно, як Стерджен розмовляє з королевою про пляшку шотландського віскі та інші предмети. "Яка гарна річ", - сказала королева.

Доповнення

У вівторок Стерджен, перший міністр Шотландії, оголосила про плани проведення другого референдуму щодо незалежності, який відбудеться у жовтні 2023 року, і пообіцяла подати до суду, якщо британський уряд заблокує його.

Виборці у Шотландії, населення якої становить близько 5,5 мільйонів осіб, не підтримали незалежність на рівні від 55% до 45% на референдумі у 2014 році.

Шотландська національна партія, яка керує напівавтономним урядом Шотландії, заявляє, що рішення Британії на референдумі 2016 року вийти з Європейського Союзу - крок, проти якого виступила більшість шотландців - означає, що питання має бути поставлене на повторне голосування.

Британський уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона виступає проти нового референдуму та заявляє, що питання було вирішено у 2014 році.

Шотландська національна партія заявила, що хоче, щоб королева залишалася главою держави, якщо Шотландія стане незалежною.

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