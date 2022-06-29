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Королева Елизавета встретилась с лидером Шотландии на фоне планов нового референдума о независимости

Королева Елизавета встретилась с лидером Шотландии на фоне планов нового референдума о независимости

Киев • УНН

 • 118159 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Британская королева Елизавета II провела встречу с первым министром Шотландии Николой Стерджен в среду, на следующий день после того, как шотландский лидер изложил планы по второму референдуму о независимости, чтобы отделиться от Соединенного Королевства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Букингемский дворец заявил, что 96-летняя королева, проводящая неделю в Шотландии, приняла Стреджен, а также представителя шотландского парламента в Эдинбургском дворце Холируд.

Королева, которая в последние месяцы пропустила несколько публичных мероприятий из-за проблем с передвижением, была замечена улыбающейся и наблюдающей за событиями во время ежегодной «Королевской недели» в Шотландии.

На фотографиях видно, как она пожимает руку и разговаривает со Стерджен.

На кадрах видно, как Стерджен разговаривает с королевой о бутылке шотландского виски и других предметах. "Какая хорошая вещь", - сказала королева.

Дополнение

Во вторник Стерджен, первый министр Шотландии, объявила о планах проведения второго референдума по независимости, который состоится в октябре 2023 года, и пообещала подать в суд, если британское правительство заблокирует его.

Избиратели в Шотландии, население которой составляет около 5,5 миллионов человек, не поддержали независимость на уровне от 55 до 45% на референдуме в 2014 году.

Шотландская национальная партия, управляющая полуавтономным правительством Шотландии, заявляет, что решение Британии на референдуме 2016 года выйти из Европейского Союза - шаг, против которого выступило большинство шотландцев - означает, что вопрос должен быть поставлен на повторное голосование.

Британское правительство премьер-министра Бориса Джонсона выступает против нового референдума и заявляет, что вопрос был решен в 2014 году.

Шотландская национальная партия заявила, что хочет, чтобы королева оставалась главой государства, если Шотландия станет независимой.

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