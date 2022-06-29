Королева Елизавета встретилась с лидером Шотландии на фоне планов нового референдума о независимости

КИЕВ. 29 июня. УНН. Британская королева Елизавета II провела встречу с первым министром Шотландии Николой Стерджен в среду, на следующий день после того, как шотландский лидер изложил планы по второму референдуму о независимости, чтобы отделиться от Соединенного Королевства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.