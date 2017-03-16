Королева Великої Британії схвалила закон про вихід країни з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, у четвер 16 березня Єлизавета ІІ схвалила закон щодо Brexit.
Раніше на цьому тижні законопроект про приведення в дію Статті 50 Лісабонського договору був остаточно схвалений обома палатами британського парламенту.
Згідно зі Статтею 50 Лісабонського договору, кожна країна-член Євросоюзу має право прийняти рішення покинути його. Для цього необхідно формально повідомити про це рішення Європейську раду і почати процес переговорів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Єлизавета ІІ схвалить законопроект про Brexit 16 березня.
Нагадаємо, Парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.