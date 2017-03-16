Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС

Так, в четверг 16 марта Елизавета ІІ утвердила закон о Brexit.

Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.

Согласно статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна-член Евросоюза имеет право принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально сообщить об этом решении Европейскому совету и начать процесс переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что Елизавета ІІ одобрит законопроект о Brexit 16 марта.

Напомним, Парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями запуска процедуры Brexit.