Королева Великобританії відзначила 65 років на троні - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відзначає 65-ліття свого правління, або, інакше кажучи, "сапфіровий" ювілей. УНН пропонує згадати головні віхи з життя британського монарха.
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ за всю історію стала першим британським монархом, яка цього року відзначає 65-річчя свого правління. У 2015 році Єлизавета ІІ була визнана монархом, який найдовше перебуває на троні Сполученого Королівства.
У Лондоні за традицією цю подію відзначать гарматними залпами: 41 залп пролунає у Грін-парку, а за годину - ще 62 залпи прогремлять у лондонському Тауері.
20 листопада 1947 року майбутня королева одружилась із герцогом Единбурзьким Філіпом (при народженні принцом Грецьким та Датським).
2 червня 1953 відбулась коронація Єлизавети ІІ, і це була перша коронація, що транслювалась телебаченням.
1957 року в Лонг Лайбрері відбулось перше телевізійне звернення британської королеви до нації з нагоди святкування Різдва.
У 1969 році королева Єлизавета церемоніально передала своєму сину принцу Чарльзу титул принца Уельського.
1977 року британська королева відзначила 25 років правління великим туром, під час якого за десять тижнів відвідала 36 країн світу.
2015 року Єлизавета ІІ була визнана монархом, що найдовше перебуває на троні Сполученого Королівства.