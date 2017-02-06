Королева Великобритании отметила 65 лет на троне - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Королева Великобритании Елизавета ІІ отмечает 65-летие своего правления, или, иначе говоря, "сапфировый" юбилей. УНН предлагает вспомнить главные вехи жизни британского монарха.
Королева Великобритании Елизавета ІІ в истории стала первым британским монархом, которая в этом году отмечает 65-летие своего правления. В 2015 году Елизавета Вторая была признана монархом, который дольше всех находится на троне Соединенного Королевства.
В Лондоне по традиции это событие отметят пушечными залпами: 41 залп состоится в Грин-парке, а через час - еще 62 залпы прогремят в лондонском Тауэре.
20 ноября 1947 года будущая королева вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа.
2 июня 1953 года состоялась коронация Елизаветы II, и это была первая коронация, которая транслировалась по телевидению.
В 1957 году в Лонг Лайбрери состоялось первое телевизионное обращение британской королевы к нации по случаю празднования Рождества.
В 1969 году королева Елизавета церемониально передала своему сыну принцу Чарльзу титул принца Уэльского.
В 1977 году британская королева отметила 25 лет правления большим туром, во время которого за десять недель посетила 36 стран мира.
В 2015 году Елизавета ІІ была признана монархом, который дольше всех находится на троне Соединенного Королевства.