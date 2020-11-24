Король Іспанії пішов на карантин після контакту з людиною, хворою на COVID-19

За даними видання, зустріч відбулася у неділю, 22 листопада, проте, з ким саме зустрічався лідер Іспанії, не уточнюється. Також невідомо, чи буде король Іспанії здавати тест на коронавірус. Усі заходи на період 10-денної ізоляції короля Іспанії з його участю скасовані.

“На даний момент усі офіційні заходи короля протягом цього 10-денного періоду скасовані, окрім діяльності королеви, принцеси Леонори або інфанти Софії. Єдиним актом, який фігурував на порядку денному глави держави в цей тиждень, було відкриття в цій вівторок Саміта туристичних інновацій 2020”, — зазначає видання.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і з понеділка "вже на роботі".