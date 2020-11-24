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Король Испании ушел на карантин после контакта с человеком, больным COVID-19

Король Испании ушел на карантин после контакта с человеком, больным COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16962 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Король Испании Филипп VI с понедельника ушел на карантин после контакта с человеком, больным COVID-19. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.

По данным издания, встреча состоялась в воскресенье, 22 ноября, однако, с кем именно встречался лидер Испании, не уточняется. Также неизвестно, будет ли король Испании сдавать тест на коронавирус. Все мероприятия в период 10-дневной изоляции короля Испании с его участием отменены.

“На данный момент все официальные мероприятия короля в течение этого 10-дневного периода отменены, кроме деятельности королевы, принцессы Леоноры или инфанты Софии. Единственным актом, фигурировавшем в повестке дня главы государства на этой неделе, было открытие в этот вторник Саммита туристических инноваций 2020”, — отмечает издание.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и с понедельника “уже на работе”.

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