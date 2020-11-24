Король Испании ушел на карантин после контакта с человеком, больным COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Король Испании Филипп VI с понедельника ушел на карантин после контакта с человеком, больным COVID-19. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.
По данным издания, встреча состоялась в воскресенье, 22 ноября, однако, с кем именно встречался лидер Испании, не уточняется. Также неизвестно, будет ли король Испании сдавать тест на коронавирус. Все мероприятия в период 10-дневной изоляции короля Испании с его участием отменены.
“На данный момент все официальные мероприятия короля в течение этого 10-дневного периода отменены, кроме деятельности королевы, принцессы Леоноры или инфанты Софии. Единственным актом, фигурировавшем в повестке дня главы государства на этой неделе, было открытие в этот вторник Саммита туристических инноваций 2020”, — отмечает издание.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и с понедельника “уже на работе”.