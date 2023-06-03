Король - голий: у розвідці не виключають, що у рф можливий заколот або військове протистояння
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині держави-агресора росії може стати заколот або військове протистояння. Про це в ефірі на Суспільному розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
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«Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини», — сказав представник ГУР МО України.
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Юсов додав, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території так званої рф, — росіян із паспортами цієї федерації.
Представник воєнної розвідки України зазначив, що операція добровольців «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії» досі триває.
«Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті «гаішники»», — сказав представник воєнної розвідки України.
За словами Андрія Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних путіним в межах плану «Едельвейс» до кордону «гібдд-шників», здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів: «Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і «Градами» бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ».
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