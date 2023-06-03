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«Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой московщины», — сказал представитель ГУР МО Украины.

Детали

Юсов добавил, что соответствующий сценарий могут также обусловить успешные действия повстанцев, которые борются за свои права на территории так называемой рф, — россиян с паспортами этой федерации.

Представитель военной разведки Украины отметил, что операция добровольцев «Российского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» до сих пор продолжается.

«Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые «гаишники», — сказал представитель военной разведки Украины.

По словам Андрея Юсова, борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных путиным в рамках плана «Эдельвейс» к границе «гибдд-шников», в основном обученных избивать дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров: «Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и «Градами» бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир».

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