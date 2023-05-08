Король Чарльз взяв вихідний після насичених святкувань, пов'язаних із коронацією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Третього дня довгих святкувань після коронації король Чарльз III взяв вихідний. Понеділок, зрештою, був вихідним днем, оголошеним на честь його коронації, передає УНН посилаючись на АР.
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Хоча 74-річний Чарльз не з'являвся на публіці, він відправив записку із подякою за численні святкування на його честь, а Букінгемський палац опублікував офіційні портрети його та членів королівської родини, на яких немає його сина принца Гаррі.
«Знати, що ми отримуємо вашу підтримку і підбадьорення, і бачити вашу доброту, виражену в різних формах, було найбільшим можливим подарунком коронації, оскільки тепер ми заново присвячуємо своє життя служінню людям», — написав він від імені себе і королеви Камілла.
Не всі у захваті від нового монарха. Уряд був розкритикуваний за фінансування заходу з оцінкою, що перевищує 100 мільйонів фунтів стерлінгів (126 мільйонів доларів США), в той час, коли британці намагаються оплачувати рахунки під час високої інфляції та витрат на опалення.
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