Король Карл взял выходной после насыщенных празднований, связанных с коронацией

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Хотя 74-летний Карл не появлялся на публике, он отправил записку с благодарностью за многочисленные празднования в его честь, а Букингемский дворец опубликовал официальные портреты его и членов королевской семьи, на которых нет его сына принца Гарри.

«Знать, что мы получаем вашу поддержку и ободрение, и видеть вашу доброту, выраженную в различных формах, было самым большим возможным подарком коронации, поскольку теперь мы заново посвящаем свою жизнь служению людям», — написал он от имени себя и королевы Камиллы.

Не все в восторге от нового монарха. Правительство было раскритиковано за финансирование мероприятия с оценкой, превышающей 100 миллионов фунтов стерлингов (126 миллионов долларов США), в то время, когда британцы пытаются оплачивать счета во время высокой инфляции и расходов на отопление.

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