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Корнієнко вважає першочерговою задачою нової президії ВР призначення керівника апарату

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Першочерговим завданням нової президії парламенту є призначення керівника апарату Верховної Ради. Про це у журналістам у кулуарах Ради повідомив новообраний перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У нас досі не призначений керівник апарату. Я думаю, це першочергове завдання нової президії: все-таки провести ці відповідні співбесіди, щоб ми на наступному пленарному тижні вже визначилися з кандидатурою керівника апарату”, — заявив Корнієнко.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що варіанти кандитатів залишаються ті ж.

“Ми обговорювали три кандидатури, які Давид Георгійович (голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - ред.) спрямовував тодішньому голові ВР Дмитру Разумкову, але можуть з’явитися й інші кандидатури. Керівник апарату — це цікава посада”, — відзначив Корнієнко.

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Нагадаємо

Народного депутата, голову партії “Слуга Народу” Олександра Корнієнка 19 жовтня було обрано першим віце-спікером парламенту. “За” проголосували 256 народних депутатів.

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