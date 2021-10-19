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Корниенко считает первоочередной задачей нового президиума ВР назначение руководителя аппарата

Корниенко считает первоочередной задачей нового президиума ВР назначение руководителя аппарата

Киев  •  УНН

 • 14643 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Первоочередной задачей нового президиума парламента является назначение руководителя аппарата Верховной Рады. Об этом в журналистам в кулуарах Рады сообщил новоизбранный первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас до сих пор не назначен руководитель аппарата. Я думаю, это первоочередная задача нового президиума: все-таки провести эти соответствующие собеседования, чтобы мы на следующей пленарной неделе уже определились с кандидатурой руководителя аппарата", - заявил Корниенко.

Детали

В частности, он отметил, что варианты кандитатов остаются те же.

"Мы обсуждали три кандидатуры, которые Давид Георгиевич (председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - ред.) направлял тогдашнему председателю ВР Дмитрию Разумкову, но могут появиться и другие кандидатуры. Руководитель аппарата - это интересная должность", - отметил Корниенко.

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Напомним

Народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александра Корниенко 19 октября был избран первым вице-спикером парламента. "За" проголосовали 256 народных депутатов.

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