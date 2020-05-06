Корнієнко розповів, чому неможливо запровадити онлайн-голосування на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На місцевих виборах восени не зможуть запровадити голосування онлайн, адже не знайшли механізмів якісного захисту даних. Про це повідомив на брифінгу під стінами ВР голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи можна провести голосування онлайн на місцевих виборах, щоб зекономити кошти, Корнієнко відповів: “Поки що це така тема, дуже дискусійна. Поки що ми не бачимо механізмів якісної ідентифікації захисту даних”, - сказав Корнієнко.
Як додав голова фракції СН Давид Арахамія, такий експеримент спробують провести на інших голосуваннях.
“Зараз напрацьовуємо пакет законів про народовладдя, і там є питання референдумів, і, можливо, якийсь із цих референдумів можна проводити електронно, щоб зекономити кошти. Але саме який механізм буде, ми ще дискутуємо”, - додав Арахамія.
Як повідомляв УНН раніше, ЦВК ухвалила рішення, яким ввела в дослідну експлуатацію електронний сервіс автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” для реалізації порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.