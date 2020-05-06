Корниенко рассказал, почему невозможно ввести онлайн-голосование на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На местных выборах осенью не смогут ввести голосование онлайн, ведь не нашли механизмов качественной защиты данных. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, можно ли провести голосование онлайн на местных виборах, чтобы сэкономить средства, Корниенко ответил: "Пока это такая тема, очень дискуссионная. Пока мы не видим механизмов качественной идентификации защиты данных", - сказал Корниенко.
Как добавил глава фракции СН Давид Арахамия, такой эксперимент попытаются провести на других голосованиях.
"Сейчас разрабатываем пакет законов о народовластии, и там вопрос референдумов, и, возможно, какой-то из этих референдумов можно проводить электронно, чтобы сэкономить средства. Но именно какой механизм будет, мы еще дискутируем", - добавил Арахамия.
Как сообщал УНН ранее, ЦИК приняла решение, которым ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для реализации порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.