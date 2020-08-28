Корнієнко про призначення на посади людей часів Януковича: це спроба вирішити проблему кадрового голоду

“Це спроба, все-таки, вирішувати ту проблему кадрового голоду, про що говорив і Президент, і ми це бачимо також на своєму рівні. Її можна вирішувати різними шляхами і вирішуємо різними шляхами, тому що з точки зору більш системної, ми зараз багато працюємо по місцевих виборах, над тим, щоб наші кандидати були не просто наступні 5 років депутатами міських рад і селищних, сільських, районних, обласних, а щоб ми могли з них потім вирощувати управлінську еліту, майбутніх заступників міністрів, керівників департаментів, можливо, міністрів. І так далі, і так далі. Як мінімум, чиновників, потенційних управлінців для регіональної сфери”, - сказав Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є призначення чиновників часів Януковича частиною політики “Слуг Народу”.

За його словами, в Україні наскільки велика проблема з кадровим голодом, що це завдання всіх. Система вищої освіти відповідає на ці питання не так якісно, а більше відповідає бізнес, життя та управлінська практика.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.

Президент зазначив, що не вважає всіх чиновників часів Януковича "старою владою".