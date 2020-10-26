Корнієнко про підтримку українцями ідеї скорочення кількості нардепів: усе залежить від позиції ВР

“Найпростіший кейс для мене — це третє запитання. У нас лежить на другому читанні повернутий з Конституційного Суду проект змін до Конституції, який визнаний Конституційним Судом таким, що відповідає Конституції. Його можна голосувати... Далі запитання до колег: хто, зважаючи на цифру народної підтримки (в майже —ред.) 90%, як буде себе поводити в залі. Хто, попри підтримку (в майже —ред.) 90% підтримки цієї ідеї в народі, намагатиметься ухилитися від голосування за цю ініціативу”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.