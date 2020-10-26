Корнієнко про підтримку українцями ідеї скорочення кількості нардепів: усе залежить від позиції ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Після того як майже 90% українців в межах “опитування Зеленського” підтримали скорочення кількості нардепів із 450 до 300, тепер все залежить від позиції парламенту. Таку думку висловив голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Найпростіший кейс для мене — це третє запитання. У нас лежить на другому читанні повернутий з Конституційного Суду проект змін до Конституції, який визнаний Конституційним Судом таким, що відповідає Конституції. Його можна голосувати... Далі запитання до колег: хто, зважаючи на цифру народної підтримки (в майже —ред.) 90%, як буде себе поводити в залі. Хто, попри підтримку (в майже —ред.) 90% підтримки цієї ідеї в народі, намагатиметься ухилитися від голосування за цю ініціативу”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.