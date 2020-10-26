Корниенко о поддержке украинцев идеи сокращения количества нардепов: все зависит от позиции ВР

"Самый простой кейс для меня - это третий вопрос. У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного Суда проект изменений в Конституцию, который признан Конституционным Судом соответствующим Конституции. Его можно голосовать ... Далее вопрос к коллегам: кто, несмотря на цифру народной поддержки (в почти ред.) 90%, как будет себя вести в зале. Кто, несмотря на поддержку (в почти ред.) 90% поддержки этой идеи в народе, будет пытаться уклониться от голосования за эту инициативу", - сказал Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.