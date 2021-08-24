Корнієнко не виключає кадрових змін в уряді у новому політичному сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У політсилі “Слуга народу” не виключають можливість кадрових змін в уряді у новому політичному сезоні, який починається уже в вересні. Про це сказав журналістам у Києві перший заступник голови парламентської фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
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“Кадрові зміни — будемо дивитися, як буде складатися ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть подання якісь з боку Президента або з нашого боку. І будемо дивитися, ми готові оперативно реагувати на всі кадрові моменти”, — сказав Корнієнко.
Деталі
З його слів, кадрові питання не потребують окремого внесення до порядку денного парламенту.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.
Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.