Користувачів електронної пошти попередили про нову фішингову розсилку

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На електронні пошти почали надходити електронні листи з вкладенням, активація якого інфікує операційну систему шкідливим програмним забезпеченням. Про це попередила прес-служба Команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України, передає УНН.

"Фішингова розсилка електронної пошти зі скомпрометованої скриньки державної установи (gov.ua), з вкладенням, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням", - йдеться в повідомленні.

Так, на пошту надходить лист із темою "Інформація щодо програми Мінекономрозвитку". У вкладеннях до нього є файл, який і інфікує операційну систему шкідливим програмним забезпеченням. Цей файл має назву "КМУ база даних.zip".

"Не відкривайте вкладення листів, яких ви не очікували отримати. Звертайте увагу на ім'я електронної пошти: навіть якщо воно здається легітимним, усе одно перевіряйте, чи дійсно ця особа відправляла вам повідомлення з вкладенням", - рекомендувала команда.

Нагадаємо, хакер за допомогою комп'ютерного вірусу викачував гроші з чужих криптогаманців.

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