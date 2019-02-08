Пользователей электронной почты предупредили о новой фишинговой рассылке

"Фишинговая рассылка электронной почты со скомпрометированного ящика государственного учреждения (gov.ua), с вложением, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Так, на почту приходит письмо с темой "Информация о программе Минэкономразвития". Во вложениях к нему есть файл, который и инфицирует операционную систему вредоносным программным обеспечением. Этот файл называется "КМУ база даних.zip".

"Не открывайте вложения писем, которых вы не ожидали получить. Обращайте внимание на имя электронной почты: даже если оно кажется легитимным, все равно проверяйте, действительно ли это лицо отправляло вам сообщение с вложением", - рекомендовала команда.

Напомним, хакер с помощью компьютерного вируса скачивал деньги с чужих криптогаманцив.