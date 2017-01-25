Користувачі Twitter нагадали Д.Трампу, що С.Джобс – син сирійського мігранта
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Користувачі Twitter нагадали президенту США Дональду Трампу, який планує підписати указ щодо заборони на в'їзд в країну біженців і видачу віз сирійцям, що один із найвідоміших американців, засновник корпорації Apple, Стів Джобс був сином сирійця, передає УНН з посиланням на Іndependent.
“@POTUS, якби США 50 років тому заборонила б сирійським мігрантам в’їзд, то не було б Стіва Джобса”, — написав один із юзерів Twitter Валіед Шатер, звертаючись до Д.Трампа.
Зазначається, що батько С.Джобса Абдул Фаттах Джандалі покинув Сирію, де на той час була громадянська війна, у 1950 роках, і переїхав до США, щоб навчатися.
Нагадаємо, що Д.Трамп планує підписати розпорядження, за яким тимчасово введеться заборона на в’їзд на територію США біженців, а також на видачу віз сирійцям та громадянам Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану і Ємену.
Також глава США планує розпочати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.