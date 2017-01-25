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Користувачі Twitter нагадали Д.Трампу, що С.Джобс – син сирійського мігранта

Користувачі Twitter нагадали Д.Трампу, що С.Джобс – син сирійського мігранта

Київ • УНН

 • 7699 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Користувачі Twitter нагадали президенту США Дональду Трампу, який планує підписати указ щодо заборони на в'їзд в країну біженців і видачу віз сирійцям, що один із найвідоміших американців, засновник корпорації Apple, Стів Джобс був сином сирійця, передає УНН з посиланням на Іndependent.

“@POTUS, якби США 50 років тому заборонила б сирійським мігрантам в’їзд, то не було б Стіва Джобса”, — написав один із юзерів Twitter Валіед Шатер, звертаючись до Д.Трампа.

Зазначається, що батько С.Джобса Абдул Фаттах Джандалі покинув Сирію, де на той час була громадянська війна, у 1950 роках, і переїхав до США, щоб навчатися.

Нагадаємо, що Д.Трамп планує підписати розпорядження, за яким тимчасово введеться заборона на в’їзд на територію США біженців, а також на видачу віз сирійцям та громадянам Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану і Ємену.

Також глава США планує розпочати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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