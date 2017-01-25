Пользователи Twitter напомнили Д.Трампу, что С.Джобс - сын сирийского мигранта

"@POTUS, если бы США 50 лет назад запретили бы сирийским мигрантам въезд, то не было бы Стива Джобса", - написал один из пользователей Twitter Валиед Шатер, обращаясь к Д.Трампу.

Отмечается, что отец Джобса Абдул Фаттах Джандали покинул Сирию, где в то время была гражданская война, в 1950-х годах, и переехал в США, чтобы учиться.

Напомним, что Д.Трамп планирует подписать распоряжение, согласно которому временно введется запрет на въезд на территорию США беженцев, а также на выдачу виз сирийцам и гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также глава США планирует начать строительство стены на границе с Мексикой.