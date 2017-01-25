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Пользователи Twitter напомнили Д.Трампу, что С.Джобс - сын сирийского мигранта

Киев • УНН

 • 7699 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Пользователи Twitter напомнили президенту США Дональду Трампу, который планирует подписать указ о запрете на въезд в страну беженцев и выдачи виз сирийцам, что один из самых известных американцев, основатель корпорации Apple, Стив Джобс был сыном сирийца, передает УНН со ссылкой на Іndependent.

"@POTUS, если бы США 50 лет назад запретили бы сирийским мигрантам въезд, то не было бы Стива Джобса", - написал один из пользователей Twitter Валиед Шатер, обращаясь к Д.Трампу.

Отмечается, что отец Джобса Абдул Фаттах Джандали покинул Сирию, где в то время была гражданская война, в 1950-х годах, и переехал в США, чтобы учиться.

Напомним, что Д.Трамп планирует подписать распоряжение, согласно которому временно введется запрет на въезд на территорию США беженцев, а также на выдачу виз сирийцам и гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также глава США планирует начать строительство стены на границе с Мексикой.

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