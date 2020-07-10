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19 березня, 18:42 • 100355 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139699 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 117435 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 131749 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 136052 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124917 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 171294 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125879 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125468 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124324 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Користувачі повідомляють про збої в роботі Viber

Користувачі повідомляють про збої в роботі Viber

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Користувачі програми-месенджера Viber зафіксували збої в його роботі. Проблеми зі входом почалися ще з ранку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Downdetector.

"Звіти користувачів вказують на те, що у Viber проблеми з 6:57 ранку за північноамериканським східним часом", - повідомляють на сторінці сервісу в Twitter.

Так, при вході в Viber користувача "викидає" назад на робочий екран телефону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт дав поради з правил безпеки у соцмережах та під час установки додатків

Нагадаємо, що у США розглядають можливість заборони на китайський додаток TikTok.

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