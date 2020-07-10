Користувачі повідомляють про збої в роботі Viber
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Користувачі програми-месенджера Viber зафіксували збої в його роботі. Проблеми зі входом почалися ще з ранку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Downdetector.
"Звіти користувачів вказують на те, що у Viber проблеми з 6:57 ранку за північноамериканським східним часом", - повідомляють на сторінці сервісу в Twitter.
Так, при вході в Viber користувача "викидає" назад на робочий екран телефону.
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