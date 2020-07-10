Пользователи сообщают о сбое в работе Viber
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Пользователи приложения-мессенджера Viber зафиксировали сбои в его работе. Проблемы со входом начались еще с утра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.
"Отчеты пользователей указывают на то, что у Viber проблемы с 6:57 утра по североамериканскому восточному времени", - сообщают на странице сервиса в Twitter.
Так, при входе в Viber пользователя "выбрасывает" обратно на рабочий экран телефона.
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