Користувач соцмереж зі Сміли отримав тюремний термін за сепаратизм
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Черкащині за матеріалами СБУ засуджено антиукраїнського Інтернет-агітатора. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“За матеріалами Служби безпеки України до двох років ув’язення засуджено жителя Черкаської області, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, мешканець Сміли на персональних сторінках соцмереж розміщував дописи із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік.
Вирок набув законної сили.
Раніше СБУ затримала 11 пропагандистів країни-агресора у соцмережах.