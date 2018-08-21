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Користувач соцмереж зі Сміли отримав тюремний термін за сепаратизм

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Черкащині за матеріалами СБУ засуджено антиукраїнського Інтернет-агітатора. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН. 

Користувач соцмереж зі Сміли отримав тюремний термін за сепаратизм

“За матеріалами Служби безпеки України до двох років ув’язення засуджено жителя Черкаської області, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах”, — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, мешканець Сміли на персональних сторінках соцмереж розміщував дописи із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік.

Вирок набув законної сили.

Раніше СБУ затримала 11 пропагандистів країни-агресора у соцмережах.

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