Пользователь соцсетей из Смелы получил тюремный срок за сепаратизм
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черкасской области по материалам СБУ осудили Интернет-агитатора, который занимался антиукраинской пропагандой. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“По материалам Службы безопасности Украины к двум годам лишения свобода осужден житель Черкасской области, который проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях”, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, житель Смелы на персональных страницах соцсетей размещал сообщения с призывами к насильственной смене конституционного строя и захвату государственной власти.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающими противоправную деятельность. Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее СБУ задержала 11 пропагандистов страны-агрессора в соцсетях.