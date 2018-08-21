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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Пользователь соцсетей из Смелы получил тюремный срок за сепаратизм

Киев • УНН

 • 9022 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черкасской области по материалам СБУ осудили Интернет-агитатора, который занимался антиукраинской пропагандой. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

Пользователь соцсетей из Смелы получил тюремный срок за сепаратизм

“По материалам Службы безопасности Украины к двум годам лишения свобода осужден житель Черкасской области, который проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, житель Смелы на персональных страницах соцсетей размещал сообщения с призывами к насильственной смене конституционного строя и захвату государственной власти.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающими противоправную деятельность. Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее СБУ задержала 11 пропагандистов страны-агрессора в соцсетях.

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