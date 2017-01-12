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Корея має досягти великої єдності - Пан Гі Мун

Корея має досягти великої єдності - Пан Гі Мун

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У четвер колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що Республіка Корея має досягти великої єдності, пообіцявши присвятити себе справі об'єднанню розділеної країни в одне ціле, передає УНН з посиланням на агентство Сіньхуа.

Пан Гі Мун заявив, що Республіка Корея має покінчити з внутрішнім поділом, включаючи майнову нерівність і конфлікти ідеологій, регіонів і поколінь. Він підкреслив, що необхідно досягти великого єдності.

Зазначається, що колишній Генсек ООН прибув на батьківщину в Республіку Корея після завершення його другого п'ятирічного терміну на посаді Генсека ООН в кінці минулого року.

Як повідомляв УНН, Пан Гі Мун лідирує в рейтингу на пост президента Південної Кореї.

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