Корея должна достичь большого единства - Пан Ги Мун
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В четверг бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Республика Корея должна достичь большого единства, пообещав посвятить себя делу объединения разделенной страны в одно целое, передает УНН со ссылкой на агентство Синьхуа.
Пан Ги Мун заявил, что Республика Корея должна покончить с внутренним разделением, включая имущественное неравенство и конфликты идеологий, регионов и поколений. Он подчеркнул, что необходимо достичь большого единства.
Отмечается, что бывший Генсек ООН прибыл на родину в Республику Корея после завершения его второго пятилетнего срока на посту Генсека ООН в конце прошлого года.
Как сообщал УНН, Пан Ги Мун лидирует в рейтинге на пост президента Южной Кореи.