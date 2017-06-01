Корегувальник вогню терористів "ДНР" отримав 8 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Жителя м. Мар’їнки засудили до восьми років позбавлення волі за співпрацю з терористами "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
У січні 2015 року чоловік за власною ініціативою почав співпрацювати з терористами так званої “ДНР”. Він здійснював збір та передачу даних терористам щодо дислокації, чисельності, маршрутів пересування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на території м. Мар’їнки та Мар’їнського району.
Бойовики, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, використовували отримані дані для артилерійського обстрілу українських позицій.
Наразі корегувальника вогню засудили до восьми років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, жінку, яка готувала теракт у Хмельницькому, судитимуть.