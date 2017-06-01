Корректировщик огня террористов "ДНР" получил 8 лет тюрьмы

В января 2015 года мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с террористами так называемой "ДНР". Он осуществлял сбор и передачу данных террористам по дислокации, численности, маршрутов передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции на территории г. Марьинки и Марьинского района.

Боевики, которые находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области, использовали полученные данные для артиллерийского обстрела украинских позиций.

Сейчас корректировщиком огня приговорили к восьми годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, женщину, которая готовила теракт в Хмельницком, будут судить .