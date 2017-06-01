Корректировщик огня террористов "ДНР" получил 8 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Жителя Марьинки приговорили к восьми годам лишения свободы за сотрудничество с террористами "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В января 2015 года мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с террористами так называемой "ДНР". Он осуществлял сбор и передачу данных террористам по дислокации, численности, маршрутов передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции на территории г. Марьинки и Марьинского района.
Боевики, которые находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области, использовали полученные данные для артиллерийского обстрела украинских позиций.
Сейчас корректировщиком огня приговорили к восьми годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, женщину, которая готовила теракт в Хмельницком, будут судить .