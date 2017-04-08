КОРД провів навчання в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Маріуполі поліцейський КОРД провів навчання в захопленій будівлі порту. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Таке завдання було поставлене спецпідрозділу в рамках тактичних навчань, які відбулися сьогодні в адміністративній будівлі Маріупольського порту. Як працюють спецпризначенці, які покликані виконувати завдання в умовах підвищеного ризику, перевірив заступник Глави Нацполіціі України — начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.
Діяти пліч-о-пліч з мінімальними втратами, неухильно дотримуватися заходів особистої безпеки і при цьому на 100% виконати наказ — для того, щоб витримати всі вимоги до елітного спецпідрозділу поліції, кордівці постійно вчаться новому і відпрацьовують до автоматизму вже отримані навички.
Сьогодні спецназівці звільняли будівлю маріупольського морського порту від “зловмисників”. Складність полягала в тому, що будівля знаходиться на підйомі і вимагає додаткових прийомів атаки.
Бійці розділилися на дві групи: одна штурмувала з центрального входу, інша — зайшла з тилу. Усередині на бійців чекали двоє небезпечних злочинців, готових у будь-який момент відкрити вогонь на поразку.
В результаті чітких скоординованих дій загарбники були знешкоджені, будівлю звільнено. До занять залучалася і спецтехніка КОРДу.
Нагадаємо, у військових навчання НАТО “Нобл Партнер — 2017” у Грузії, початок яких запланований на 28 липня цього року, візьмуть участь близько 30 військовослужбовців Збройних сил України.