КОРД ​​провел учения в Мариуполе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48251 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104325 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113144 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104681 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
КОРД ​​провел учения в Мариуполе

КОРД ​​провел учения в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 33456 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Мариуполе полицейский КОРД провел учения в захваченном зданим порта. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ГУНП Донецкой области.

Такая задача была поставлена ​​спецподразделению в рамках тактических учений, которые состоялись сегодня в административном здании Мариупольского порта. Как работают спецназовцы, которые должны выполнять задачи в условиях повышенного риска, проверил заместитель Главы Нацполиции Украины - начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Действовать бок о бок с минимальными потерями, неуклонно соблюдать меры личной безопасности и при этом на 100% выполнить приказ - для того, чтобы выдержать все требования к элитного спецподразделения полиции, бойцы КОРДа постоянно совершенствуют навыки и отрабатывают до автоматизма уже полученные.

Сегодня спецназовцы освобождали здание мариупольского морского порта от "злоумышленников". Сложность заключалась в том, что здание находится на подъеме и требует дополнительных приемов атаки.

Бойцы разделились на две группы: одна штурмовала с центрального входа, другая - зашла с тыла. Внутри бойцов ждали двое опасных преступников, готовых в любой момент открыть огонь на поражение.

В результате четких скоординированных действий захватчики были обезврежены, здание освобождено. К занятиям привлекалась и спецтехника КОРДа.

Напомним, в военных учениях НАТО "Нобл Партнер - 2017" в Грузии, начало которых запланировано на 28 июля этого года, примут участие около 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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