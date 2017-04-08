КОРД провел учения в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Мариуполе полицейский КОРД провел учения в захваченном зданим порта. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ГУНП Донецкой области.
Такая задача была поставлена спецподразделению в рамках тактических учений, которые состоялись сегодня в административном здании Мариупольского порта. Как работают спецназовцы, которые должны выполнять задачи в условиях повышенного риска, проверил заместитель Главы Нацполиции Украины - начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Действовать бок о бок с минимальными потерями, неуклонно соблюдать меры личной безопасности и при этом на 100% выполнить приказ - для того, чтобы выдержать все требования к элитного спецподразделения полиции, бойцы КОРДа постоянно совершенствуют навыки и отрабатывают до автоматизма уже полученные.
Сегодня спецназовцы освобождали здание мариупольского морского порта от "злоумышленников". Сложность заключалась в том, что здание находится на подъеме и требует дополнительных приемов атаки.
Бойцы разделились на две группы: одна штурмовала с центрального входа, другая - зашла с тыла. Внутри бойцов ждали двое опасных преступников, готовых в любой момент открыть огонь на поражение.
В результате четких скоординированных действий захватчики были обезврежены, здание освобождено. К занятиям привлекалась и спецтехника КОРДа.
Напомним, в военных учениях НАТО "Нобл Партнер - 2017" в Грузии, начало которых запланировано на 28 июля этого года, примут участие около 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины.