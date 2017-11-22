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Корчак прокоментувала конфліктну ситуацію з директором НАБУ

Корчак прокоментувала конфліктну ситуацію з директором НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що жодних претензій ні до кого не пред'являє. Про це вона сказала журналістам, відповідаючи на запитання, які претензії у неї є до директора Національного антикорупійного бюро Артема Ситника, передає УНН.

"Ми ні до кого претензій не пред'являємо. Є межі повноважень... Тут ніяких претензій немає. Питання в іншому: чому вчинився галас з реалізації певних повноважень, я не можу зрозуміти..." - сказала вона.

З її слів, вона і її чоловік у визначений день прийшли за повістками і дали пояснення.

"Коли відбулося порушення вже процесуальних прав моєї свекрухи, я вже мушу свою родину захищати. Коли мова йде, що якесь кримінальне провадження передали, якесь порушення... Кожен орган, якщо є якісь факти, які потребують розслідування, хай розслідує, я відкрита, я не від кого не переховуюся. Тому давайте не будемо говорити про те, що сталося, це якась боротьба між кимось", - сказала вона.

"В чому проблема, в тому що надіслали інформацію на надання запитів, то ми всім надсилаємо... Коли на сайті НАБУ оприлюднюється інформація, що був складений адміністративний протокол, пов'язаний з корупцією, скажіть, хто цей протокол бачив... Не було цього протоколу взагалі, в помині", - сказала вона, порадивши читати зміст документів.

Як повідомляв УНН, про нібито конфлікт між НАБУ і НАЗК стало відомо на початку листопада. У НАЗК розповіли, що директор НАБУ А.Ситник в порушення вимог закону "Про запобігання корупції" відмовив у наданні НАЗК інформації та документів, що є ознакою адміністративного правопорушення. Тож НАЗК викликало директора НАБУ для надання пояснень щодо невиконання вимог Нацагенства. 13 листопада у НАЗК повідомили, що А.Ситник на запрошення агентства ознайомився з протоколом про адмінправопорушення. Після цього агентство спрямувало протокол про адмінправопорушення до суду.

При цьому очільниця НАЗК Н.Корчак розповіла про допит в НАБУ. Пізніше вона повідомила, що до її свекрухи у вечірній час прийшов детектив НАБУ, щоб вручити повістку. У НАБУ заявили, що намагалися вручити повістку на допит в рамках розслідування провадження за фактом ймовірного внесення недостовірних даних до е-декларації головою НАЗК

За версією правоохоронців, мати чоловіка Н.Корчак закрила детектива у квартирі і дві години утримувала, через що вони змушені були викликати поліцію. Наступного дня Н.Корчак розповіла, що її свекруха заявила до поліції щодо дій детектива НАБУ.

Пізніше екс-співробітинця НАЗК заявила про правопорушення працівників агентства, після чого у НАБУ розповіли, що розпочали розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК

Водночас у САП, яка входить до складу ГПУ, втрутилися у цю ситуацію і заявили, що після отримання інформації про проведення НАЗК перевірки щодо керівника НАБУ витребували з бюро кримінальне провадження про можливе недостовірне декларування співробітниками НАЗК.

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