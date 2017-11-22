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Корчак прокомментировала конфликтную ситуацию с директором НАБУ

Корчак прокомментировала конфликтную ситуацию с директором НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что никаких претензий ни к кому не предъявляет. Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос, какие претензии у нее есть к директору Национального антикорупийного бюро Артему Сытнику, передает УНН.

"Мы ни к кому претензий не предъявляем. Есть пределы полномочий... Здесь никаких претензий нет. Вопрос в другом: почему сделали шум с реализации определенных полномочий, я не могу понять..." - сказала она.

По ее словам, она и ее муж в определенный день пришли за повестками и дали объяснения.

"Когда произошло нарушение уже процессуальных прав моей свекрови, я уже должна свою семью защищать. Когда речь идет, что какое-то уголовное производство передали, какое-то нарушение... Каждый орган, если есть какие-то факты, которые требуют расследования, пусть расследует, я открыта, я не от кого не скрываюсь. Поэтому давайте не будем говорить о том, что произошло, что это какая-то борьба между кем-то", - сказала она.

"В чем проблема, в том что прислали информацию на предоставление запросов, то мы всем высылаем... Когда на сайте НАБУ публикуется информация, что был составлен административный протокол, связанный с коррупцией, скажите, кто этот протокол видел... Не было этого протокола вообще, в помине", - сказала она, посоветовав читать содержание документов.

Как сообщал УНН, о конфликте между НАБУ и НАПК стало известно в начале ноября. В НАПК рассказали, что директор НАБУ А.Сытник в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции" отказал НАПК в предоставлении информации и документов, что является признаком административного правонарушения. Поэтому НАПК вызвало директора НАБУ для дачи объяснений по поводу невыполнения требований Нацагентства. 13 ноября в НАПК сообщили, что А.Сытник на приглашение агентства ознакомился с протоколом об админправонарушении. После этого агентство направило протокол об админправонарушении в суд.

При этом руководительница НАПК Н.Корчак рассказала о допросе в НАБУ. Позже она сообщила, что к ее свекрови в вечернее время пришел детектив НАБУ, чтобы вручить повестку. В НАБУ заявили, что пытались вручить повестку на допрос в рамках расследования производства по факту возможного внесения недостоверных данных в э-декларации главой НАПК.

По версии правоохранителей, мать мужа Н.Корчак закрыла детектива в квартире и 2 часа удерживала, из-за чего они вынуждены были вызвать полицию. На следующий день Н.Корчак рассказала, что ее свекровь заявила в полицию о действиях детектива НАБУ.

Позже экс-сотрудница НАПК заявила о правонарушениях работников агентства, после чего в НАБУ рассказали, что начали расследование возможного получения взяток в НАПК

В то же время в САП, которая входит в состав ГПУ, вмешались в эту ситуацию и заявили, что после получения информации о проведении НАПК проверки руководителя НАБУ потребовали из бюро уголовное производство о возможном недостоверном декларировании сотрудниками НАПК.

Украинские Национальные Новости

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