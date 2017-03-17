Кораблі НАТО прибули до порту Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 березня. УНН. До порту Одеси сьогодні з візитом прибули кораблі з’єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2), передає УНН з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗСУ.
Так, до порту Одеси прибули штабний корабель “Контр-адмірал К.Черніцький” (“ORP K.X. CZERNICKI”, ВМС Польщі), морські тральщики “Дуеро” (“ESPS DUERO”, ВМС Іспанії), “Ротвейл” (“FGS ROTTWEIL”, ВМС Німеччини), та “Аланья” (“TCG ALANYA”, ВМС Туреччини)
Як зазначається, у рамках візиту відбудуться протокольні зустрічі командування походу і командирів кораблів у командуванні ВМС ЗСУ, Одеській обласній державній адміністрації і Одеській міській раді.
Програма візиту також передбачає проведення занять з питань боротьби за живучість кораблів, відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗСУ, проведення спортивних змагань між військовослужбовцями SNMCMG2 та військовослужбовцями ВМС ЗСУ.
На екіпажі кораблів з’єднання також очікує культурна програма, оглядова екскурсія по місту.
У суботу 18 березня з 14:00 до 16:00 кораблі будуть відкриті для відвідування гостями та жителями Одеси.
Відомо, що візит кораблів триватиме до 20 квітня.
Нагадаємо, ВМС України збираються невдовзі посилити військовий потенціал кораблями з країн НАТО.