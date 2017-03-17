Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Так, в порт Одессы прибыли штабной корабль "Контр-адмирал К.Черницкий" ("ORP KX CZERNICKI", ВМС Польши), морские тральщики "Дуэро" ("ESPS DUERO", ВМС Испании), "Ротвейль" ("FGS ROTTWEIL" ВМС Германии), и "Аланья" ("TCG ALANYA", ВМС Турции).

Как отмечается, в рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей в командовании ВМС ВСУ, Одесской областной государственной администрации и Одесском городском совете.

Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС ВСУ, проведение спортивных соревнований между военнослужащими SNMCMG2 и военнослужащими ВМС ВСУ.

Экипажи кораблей соединения также ожидает культурная программа, экскурсия по городу.

В субботу 18 марта с 14:00 до 16:00 корабли будут открыты для посещения гостями и жителями Одессы.

Известно, что визит кораблей продлится до 20 апреля.

Напомним, ВМС Украины собираются вскоре усилить военный потенциал кораблями стран НАТО.