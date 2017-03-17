Кораблі НАТО в одеському порту 18 березня відкриють для екскурсій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Військові кораблі НАТО, які прибули до Одеси, 18 березня будуть відкриті для екскурсій. Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила прес-служба Військо-морських сил Збройних Сил України, передає УНН.
“18 березня з 14.00 до 16.00 кораблі будуть відкриті для відвідування гостями та мешканцями м. Одеса”, — зазначається в повідомленні.
Як передавав УНН, до порту Одеси сьогодні з візитом прибули кораблі з’єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО № 2. У складі групи — штабний корабель “Контр-адмірал К.Черніцький” (Польща), морські тральщики “Дуеро” (Іспанія), “Ротвейл” (Німеччина) та “Аланья” (Туреччина).