Корабли НАТО в одесском порту 18 марта откроют для экскурсий

"18 марта с 14:00 до 16:00 корабли будут открыты для посещения гостями и жителями г. Одесса", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в порт Одессы сегодня с визитом прибыли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2. В составе группы - штабной корабль "Контр-адмирал К.Черницкий" (Польша), морские тральщики "Дуэро" (Испания ), "Ротвейль" (Германия) и "Аланья" (Турция).