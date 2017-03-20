Кораблі НАТО спільно із українськими розпочали тренування типу PASSEX

Тренування передбачають проведення кораблів за тралом, тактичне маневрування, тренування з радіозв’язку, здійснення пошуку та знищення мін (імітаторів). Мета тренувань полягає у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та набутті офіцерами українських ВМС досвіду організації протимінної боротьби.

Нагадаємо, із 17 до 20 березня тривав візит до порту Одеси кораблів з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2) — штабного корабля “Контр-адмірал К.Черніцький” (“ORP K.X. CZERNICKI”, ВМС Польщі), морських тральщиків “Дуеро” (“ESPS DUERO”, ВМС Іспанії), “Ротвейл” (“FGS ROTTWEIL”, ВМС Німеччини) та “Аланья” (“TCG ALANYA”, ВМС Туреччини).

Також нагадаємо, навчання за участю трьох з'єднань повітрянодесантних військ РФ, а також Чорноморського флоту і Повітряно-космічних сил почалися сьогодні в Криму на полігоні Опук.