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Кораблі НАТО спільно із українськими розпочали тренування типу PASSEX

Кораблі НАТО спільно із українськими розпочали тренування типу PASSEX

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні рейдовий тральщик Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Генічеськ” разом з кораблями з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2) у визначеному районі Чорного моря бере участь у спільному тренуваннях типу PASSEX. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- центрі Командування ВМС Украіни.

Тренування передбачають проведення кораблів за тралом, тактичне маневрування, тренування з радіозв’язку, здійснення пошуку та знищення мін (імітаторів). Мета тренувань полягає у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та набутті офіцерами українських ВМС досвіду організації протимінної боротьби.

Нагадаємо, із 17 до 20 березня тривав візит до порту Одеси кораблів з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2) — штабного корабля “Контр-адмірал К.Черніцький” (“ORP K.X. CZERNICKI”, ВМС Польщі), морських тральщиків “Дуеро” (“ESPS DUERO”, ВМС Іспанії), “Ротвейл” (“FGS ROTTWEIL”, ВМС Німеччини) та “Аланья” (“TCG ALANYA”, ВМС Туреччини).

Також нагадаємо, навчання за участю трьох з'єднань повітрянодесантних військ РФ, а також Чорноморського флоту і Повітряно-космічних сил почалися сьогодні в Криму на полігоні Опук.

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