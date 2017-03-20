Корабли НАТО совместно с украинскими начали тренировки типа PASSEX

Тренировка предусматривает проведение кораблей за тралом, тактическое маневрирование, тренировки по радиосвязи, осуществление поиска и уничтожение мин (имитаторов). Цель тренировок заключается в отработке взаимодействия в составе многонационального тактического соединения кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и приобретении офицерами украинских ВМС опыта организации противоминной борьбы.

Напомним, с 17 до 20 марта продлился визит в порт Одессы кораблей соединения Постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2) - штабного корабля "Контр-адмирал К.Черницкий" ("ORP KX CZERNICKI", ВМС Польши), морских тральщиков "Дуэро" ("ESPS DUERO", ВМС Испании), "Ротвейль" ("FGS ROTTWEIL", ВМС Германии) и "Аланья" ("TCG ALANYA", ВМС Турции).

Также напомним, учения с участием трех соединений ВДВ РФ, а также Черноморского флота и воздушно-космических сил начались сегодня в Крыму на полигоне Опук.