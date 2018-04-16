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Корабель ВМФ РФ з військовою технікою на борту прямує в сирійський порт - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11739 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Корабель ВМФ Росії "Орськ" пройшов через чорноморські протоки Босфор і Дарданелли, контрольовані Туреччиною і увійшов в акваторію Середземного моря з військовою технікою на борту. Судно прямує в сирійському напрямі, повідомляє УНН з посиланням на турецькі ЗМІ.

За даними агентства Dogan і місцевої газети Star, великий десантний корабель (ВДК) "Орськ", що входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту, йде в сирійський порт Тартус.

Відзначимо, що там розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

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Турецькі ЗМІ повідомляють, що судно перевозить військову техніку, в тому числі бронетранспортери БТР-80, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал" і бронеавтомобіль "Тигр".

Як зазначає російський ТАСС, це вже четвертий похід БДК "Орськ" в Сирію в поточному році.

Як повідомляв УНН, в квітні цього року, в Середземномор'ї через чорноморські протоки також проходили БДК "Мінськ" (5 квітня) і БДК "Микола Фільченков" (13 квітня). З початку року походи з вантажами в Сирію здійснювали БДК "Азов", "Олександр Отраківський", "Мінськ", "Микола Фільченков", "Орськ" і транспортне судно "Кизил-60".

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