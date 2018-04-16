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Корабль ВМФ РФ с военной техникой на борту направляется в сирийский порт - СМИ

Корабль ВМФ РФ с военной техникой на борту направляется в сирийский порт - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11739 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Корабль ВМФ России "Орск" прошел через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией и вошел в акваторию Средиземного моря с военной техникой на борту. Судно направляется в сирийском направлении, сообщает УНН со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства Dogan и местной газеты Star, большой десантный корабль (БДК) "Орск", входящий в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, идет в сирийский порт Тартус.

Отметим, что там расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

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Турецкие СМИ сообщают, что судно перевозит военную технику, в том числе бронетранспортеры БТР-80, грузовики "КамАЗ", бензовоз "Урал" и бронеавтомобиль "Тигр".

Как отмечает российский ТАСС, это уже четвертый поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году.

Как сообщал УНН, в апреле этого года, в поход в Средиземноморье через черноморские проливы также проходили БДК "Минск" (5 апреля) и БДК "Николай Фильченков" (13 апреля). С начала года походы с грузами в Сирию совершали БДК "Азов", "Александр Отраковский", "Минск", "Николай Фильченков", "Орск" и транспортное судно "Кызыл-60".

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