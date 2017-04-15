Корабель британського ВМФ супроводить російські кораблі через Ла-Манш
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Корабель Королівського військово-морського флоту Великобританії HMS Sutherland намір супроводити два російських військових корабля через Ла-Манш. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті британського Міноборони, передає УНН.
Повідомляється, що російські кораблі були виявлені вранці 14 квітня, коли вони пливли в Північному морі до протоки Па-де-Кале.
“Фрегат Королівського військово-морського флоту Великобританії HMS Sutherland сьогодні супроводить два російських військових корабля, які, як очікується, пропливуть сьогодні ввечері через Ла-Манш,” — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у січні минулого року, британські військові літаки та бойові кораблі, у складі з одним з найкращих фрегатів у світі, супроводжували в протоці Ла-Манш важкий авіаносний крейсер ВМФ РФ “Адмірал Кузнєцов”, що повертався із зони конфлікту в Сирії.