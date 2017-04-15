Корабль британского ВМФ сопутствует российские корабли через Ла-Манш
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Sutherland намерен сопровождать два российских военных корабля через Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского Минобороны, передает УНН.
Сообщается, что российские корабли были обнаружены утром 14 апреля, когда они плыли в Северном море в пролив Па-де-Кале.
"Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Sutherland сегодня сопутствует два российских военных корабля, которые, как ожидается, проплывут сегодня вечером через Ла-Манш", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе прошлого года, британские военные самолеты и боевые корабли, в составе с одним из лучших фрегатов в мире, сопровождали в проливе Ла-Манш тяжелый авианесущий крейсер ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" , который возвращался из зоны конфликта в Сирии.